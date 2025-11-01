日本テレビの河出奈都美アナウンサーが10月31日、自身のインスタグラムを更新。2年ぶりにアニメ「リコリス・リコイル」の人気キャラクター錦木千束のコスプレを披露した。 【写真】ガチ！「リコリコ」錦木千束のコスプレ 「2年ぶりの千束コスプレ!」と投稿。「ハロウィーンということで、リコリス・リコイルの錦木千束(にしきぎちさと)のコスプレを再びやらせていただきました」と記し、「初めてスタジオ