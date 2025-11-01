広島が柏に3-1で勝利しルヴァン優勝サンフレッチェ広島は11月1日のルヴァンカップ決勝で柏レイソルに3-1で勝利した。ミヒャエル・スキッベ監督は、勝負を決めた必殺のセットプレーを「2日間を割くことができた」と明かす。そして、MF川辺駿は「特別な1試合でこそ出るエネルギー」を最大の勝因に挙げた。立ち上がりから柏がポジションチェンジを繰り返しながらパスワークを見せる展開だったが、戦況をひっくり返したのがセット