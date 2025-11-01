静岡市内で開催中の大道芸ワールドカップ。2日目の1日も、多くの人でにぎわいました。また、メイン会場では1日、イベントのオフィシャルパートナーによる清掃活動が行われました。（観客の声）「わー！！！！」31日から静岡市の市街地を中心に行われている大道芸ワールドカップ。3連休初日の1日、多くの家族連れで賑わいを見せました。一方、会場では大道芸ワールドカップのオフィシャルパ