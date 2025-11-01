ハロウィーンの日の31日、静岡市で青少年の非行防止のための見回り活動が行われました。これは、静岡市青少年育成センターが行ったものでハロウィーンの日の31日は、あいにくの雨でしたが、3連休の前日ということもあり仮装した人などで賑わう静岡市内の繁華街で指導員らがトラブルがないか見回りを行いました。静岡市青少年育成センターでは、日ごろから若者に対し善意の声掛けを中心に補導活動を行って