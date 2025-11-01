競馬の世界を舞台に、夢を追う大人たちの熱い絆と奇跡を描く、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』。本作で安藤政信が演じるのは、人材派遣会社「ロイヤルヒューマン」社長で馬主・山王耕造（佐藤浩市）率いるチームにとって欠かせない重要な役どころの1人、「広中厩舎」の調教師・広中博だ。写真家など“表現者”として多彩な顔も持ち、役者歴30年を迎える安藤は今回、耕造に仕える秘書・栗須栄治役の主演・妻夫木聡と、映画『6