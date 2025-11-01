第104回全国高校サッカー選手権・大阪府決勝が1日、ヨドコウ桜スタジアムで開催された。前半は履正社のペースで進んだが、後半開始から興国が流れをつかみロングスローから佐藤瞭太（3年）のゴールで先制。そのまま終わるかに思われたが、履正社・鳥山陽斗（3年）の鮮やかなコントロールショットで同点。80分間では決着がつかず、もつれ込んだPK戦では興国GKの岩瀬颯（3年）が3本連続でストップし、激闘に終止符を打った。勝っ