3連休初日のきょう、急速に発達する低気圧の影響で北日本は大荒れの天気となりました。北海道・えりも岬では、午前9時すぎに観測史上もっとも強い最大瞬間風速49.1メートルを観測。隣の様似町ではトラックが強風で横転し、50代の男性運転手が病院に運ばれましたが軽傷です。北海道では、今夜遅くにかけて風が非常に強くなり、予想される波の高さは太平洋側とオホーツク海側で6メートルから7メートルとなり、あすも海は大しけになる