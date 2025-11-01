メジャーリーグのワールドシリーズ第6戦が行われたカナダのトロントでは、地元のブルージェイズファンと、敵地に乗り込んだドジャースのファンたちが熱い応援を繰り広げました。記者「まもなく試合開始です。大勢のブルージェイズファンがスタジアムに駆けつけています」家族連れのファン「レッツ・ゴー！ブルージェイズ！」ブルージェイズファンの少年「ブルージェイズの打線が爆発して、ワールドシリーズを制覇するのが楽しみな