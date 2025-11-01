お笑いコンビ「コットン」のきょんさんと、妻でタレントのまつきりなさんが、揃って自身のインスタグラムで第一子の出産を報告しました。 【写真を見る】【 誕生 】コットンきょん＆まつきりな第一子出産を報告「育児に仕事にがんばります！」「これからだ！えいえいおー！」二人は、生まれたばかりの赤ちゃんが、父・きょんさんと母・まつきさんの指を両手に握る、愛らしい写真を投稿。きょんさんは「子きょん誕生日！！！