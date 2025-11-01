平成の大合併で2005年11月1日にそれぞれ誕生した高岡市と射水市できょう、20周年を祝う記念式典が開かれ、さらなる郷土の発展を誓いました。高岡市の式典には、新田知事や出町市長、市民らおよそ500人が出席しました。高岡市は、2005年11月1日に当時の高岡市と福岡町が合併して誕生しました。出町市長「市民一人一人が安心して快適に暮らせる街づくりに取り組んでいきます」会場では、「夢」をテーマに伏木高校書道部がパフ