きょう（1日）からあさって（3日）まで岡山市北区の能楽堂ホールtenjin9では、開館5周年を記念し、地域の人が出演するイベントが開かれています。 【写真を見る】秋のtenjinふれあいまつりダンスや伝統芸能など地域で様々な活動をしている22の文化団体がパフォーマンス3日まで開催【岡山】 岡山中央中学校吹奏楽部による演奏で開幕した「秋のtenjinふれあいまつり」は、地域の伝統文化をつなぎながらにぎわいを