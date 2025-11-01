鈴木憲和農林水産大臣が1日、輪島市を訪れ、輪島港や白米千枚田の復旧状況を視察しました。高市内閣で大臣就任後、初の被災地入りとなる鈴木大臣。地震で海底が隆起した輪島港を訪れ、漁業関係者から漁の現状を聞き取りました。海女「砂だと思ったら砂の下も全部泥で…」素潜り漁を行う海女たちが手渡したのは、地震で崩れた山から流れ込み、海底に堆積した泥。サザエやアワビの漁に支障をきたしていると訴えました。鈴木憲和農林