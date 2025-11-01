2010年に石川県加賀市で発生したコンビニ強盗殺人事件が、未解決のまま3日で15年を迎えます。現場近くでは1日、警察が情報提供を呼びかけました。この事件は、2010年11月3日の午前3時ごろ、加賀市桑原町のコンビニエンスストアに刃物を持った男が押し入り、店長の山崎外茂治さん当時68歳を殺害してトラックで逃走したものです。現場近くのショッピングセンターでは、大聖寺警察署の捜査員が買い物客にチラシなどを手渡し情報提供を