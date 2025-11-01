きょう(2025年11月1日)午後、札幌市南区で会社の事務所兼住宅が燃える火事があり、男性2人が病院に搬送されました。火事があったのは札幌市南区川沿3条3丁目の会社事務所兼住宅です。(1日)午後3時ごろ、通行人が建物から煙が出ているのを発見し、消防に通報しました。警察によりますと、この火事で2階建ての事務所兼住宅が燃え、男性2人が病院に搬送されました。意識はあるということです。警察が詳しい出火原因を調べています。