毛利家に伝わる国宝や重要文化財を公開する特別展が防府市の毛利博物館で始まりました。特別展「国宝」には国宝4件8点や重要文化財など毛利家に伝わる30点の作品が展示されています。国宝、雪舟の「四季山水図」は、全長16メートルに及ぶ雪舟の代表作で、「山水長巻」とも呼ばれています。1486年に描かれた作品で、中国の山水風景を四季の変化と共に表現しています。また、国宝「古今和歌集 高野切 巻八」は11世紀半ばの写本