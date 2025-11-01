◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）天皇賞・秋の前日最終オッズがＪＲＡから１日、発表された。日本ダービー２着馬で、今回はクリストフ・ルメール騎手と初コンビの（７）マスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）が単勝２・８倍で１番人気。２番人気は武豊騎手を背に宝塚記念を逃げ切った（１３）メイショウタバル（牡４歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールド