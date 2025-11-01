2日（日）は日本海と北日本付近をそれぞれ別の低気圧が東よりに進む見通しです。これらの低気圧や上空寒気の影響で、大気の状態が不安定となる所があるでしょう。西・東日本の日本海側や北日本は雲が多く、雨や雷雨となる所がある見込みです。北陸や北日本では土砂災害などに注意・警戒してください。北海道では山沿いを中心に雪の降る所もあるでしょう。その他の地域は概ね晴れそうです。最高気温は北海道では1日（土）よりも低い