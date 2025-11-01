元日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級王者で、WakeRiseBOXINGFITNESS会長の和気慎吾氏（38）が、自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」を更新。世界4階級王者・井岡一翔（36＝志成）のバンタム級転向で描かれる最高に熱いシナリオを明かした。井岡が日本人初の5階級制覇を目指して狙うベルトについて、フレアボクシングジムの赤井祥彦会長は「一番ランクが高いWBC」と予想した。井岡がWBCで王座を目指