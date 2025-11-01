2025JリーグYBCルヴァンカップ決勝、サンフレッチェ広島が一気呵成の前半3得点で柏レイソルを下し、3年ぶり2度目のルヴァンカップ制覇を果たした。右ウイングバックのポジションで先発フル出場した中野就斗は「本当に嬉しいという一言です。ホッとしましたし、今までやってきて良かった」と自身初タイトルを噛み締めた。広島を優勝に導く大きな要因となったのが、中野の強肩を生かしたロングスローだ。まずは25分「（荒木）