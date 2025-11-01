きょうもクマによる被害が各地で相次ぎました。福島県大玉村では牛舎の中で男性がクマに襲われ、けがをしました。警察によりますと、きのう午後5時半ごろ、大玉村にある農場で、牛舎の中で作業をしていた50代の従業員の男性がクマに襲われ、後頭部や腕などをけがしました。男性は「牛舎の電気をつけたらクマがいて襲われた」と話していて、命に別状はないということです。男性が襲われたあと、牛舎付近でクマ2頭が見つかり、このう