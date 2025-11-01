全国のご当地グルメや空の仕事を楽しく学び、旅の魅力を発信するイベント、「SORA旅フェスタ」が、きょうから、小松空港で始まりました。このイベントは、空港をより身近に感じてもらい、旅の魅力を発信しようと開かれたものです。会場には、沖縄や北海道の特産品を販売するコーナーなどが設けられ、家族連れでにぎわっていました。また、空港の仕事を体験するコーナーでは、無線を使ったやり取りや、飛行