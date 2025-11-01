日本代表の森保一監督が１日、Ｊ１広島とＪ１柏が対戦したルヴァンカップ決勝（国立）を視察した。試合は広島がロングスローからの２ゴールを含むセットプレーから前半に３点を決めると、３―１で３年ぶり２度目の大会制覇を果たした。試合後、取材に応じた指揮官はロングスローを日本代表でもやっていくかについて「形を増やすかどうかに関しては増やしたいと思っている。ただ、投げられる能力のある選手がいるのかということ