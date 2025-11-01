北朝鮮の朴明浩外務次官は１日、韓国大統領府が同日の中国との首脳会談で朝鮮半島の非核化を議論する方針を示したことについて、非核化は実現不可能な「馬鹿馬鹿しい夢」に過ぎないと断じた。北朝鮮国営の朝鮮中央通信が報じた。韓国の李在明大統領は１日、アジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議が開かれている韓国・慶州で中国の習近平国家主席と会談。韓国大統領府は前日、両首脳が朝鮮半島の非核化について話し合うと表明し