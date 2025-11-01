発表から50周年を迎えた308 GTBお気に入りのクルマでの旅は、代えがたい喜びに満ちている。とはいえ、望ましい目的地がなければ、虚無感で終わることもある。待っているのが、普段通りの日常なら特に。【画像】運転への陶酔を誘う3.0L V8フェラーリ308 GTSフィオラヴァンティの204とF40も全137枚タルガトップのフェラーリで走るアルプス山脈なら、ゴールがどこでも理想的。雄大なワインディングを駆け上り、V8エンジンのソプ