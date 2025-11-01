1日朝、裾野市の新東名で男性がはねられ、搬送先の病院で死亡が確認されました。男性をはねた車は現場から逃走していて警察がひき逃げ事件とみて捜査しています。警察などによりますと1日午前8時前、裾野市今里の新東名下りで「本線上に人が倒れている」と警察に通報がありました。トラック運転手の55歳の男性が病院に搬送されましたが死亡が確認されました。男性は、車に何らかの異常を感じトラックを路肩に停車させ本線上にいた