試合前にピッチを見学する参加者＝1日午前、東京・国立競技場事件や事故で家族を亡くした子どもらが1日、東京・国立競技場で行われたJリーグYBCルヴァン・カップ決勝、柏レイソル―サンフレッチェ広島戦を観戦した。子どもたちを元気づけようと警視庁などが2015年からスポーツ観戦やコンサートに招待しており、今回は11家族31人が参加した。試合前にはピッチ見学も行われ、芝に触れたり、ベンチに座ったりして会場の雰囲気を味