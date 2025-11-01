歌手で俳優の杉良太郎（81）が1日、都内で、11年ぶりとなる新著「生涯献身」（徳間書店）の出版記念会見を開いた。1965年（昭40）に「野郎笠」で歌手デビュー。時代劇スターとしても一時代を築き、プライベートではチャリティー、福祉などの活動で社会貢献をしてきた。その生きざまをまとめ上げている。杉は「前に出したものは口述筆記で編集をしてもらったんですが、今回は自分で書かせてもらいました。15年前の新聞連載を元に、