Image: James Pero / Gizmodo US 各メーカーから続々と製品が発表され、期待が膨らむスマートグラスですが、手にする前からちょっと心配なことが…。スマートグラスってメガネですよね。指輪や時計より、着脱頻度は多いだろう身につけるアイテムですよね。それなのに、修理が絶望的に難しいようです。レンズのエンジニア技術の高さMeta（メタ）初となるディスプレイ搭載のスマートグラスMeta