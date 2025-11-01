音楽ユニット「YOASOBI」のAyaseさんがインスタグラムを更新し、近影を披露した。フェスに参加した際に着用したメンズブランド「doublet」の全身コーデが話題となっている。【写真】指までタトゥーが描かれたAyaseさんAyaseさんは、「zozofes 出演してきました」とコメントし、同じYOASOBIメンバーのikuraさんと「ZOZOFES」のロゴが入った壁の前で撮ったツーショットなどをアップ。Ayaseさんは、ファー付きのトップスにワイドなシ