準決勝第1試合帝京長岡 対 北越 準決勝・第1試合では、帝京長岡と北越が対戦しました。0対0で迎えた後半10分。逆サイドからのパスを受けた、リヴキン辻アーロンがディフェンスをかわし、技ありのゴール。帝京長岡が先制します。追いかける北越も果敢にゴールを狙いますが、帝京長岡の固い守備に阻まれます。すると、後半27分。帝京長岡がボールを奪うと、パスをつなぎ、最後は樋口。追加点を決めます。