¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¹¥Ê¥Ã¥×É÷Æ°²è¤¬Âç¥¦¥±¿Íµ¤¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î?¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê?¤Ç¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»Æ°²è¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡ÖHappy Halloween!!¥Ï¥Ô¥Ï¥í¡Á¡×¤È¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î¥¿¥°¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏWANIMA¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£½ÂÃ«¤Î¥Ï¥Á¸øÁ°¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¹¥Ê¥Ã¥×É÷¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎKENTA¡£¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ä¤Ã¤Æ¤ÆËÍ¡¢¤½¤ì¤Çº£Æü¡¢²ñ¤ª¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È