１日、山形市小白川の馬見ヶ崎川河川敷でクマ２頭が目撃され、市で注意を呼びかけています。 山形市によりますと、1日午後2時３０分ごろ、山形市小白川の山形大橋付近の馬見ヶ崎川河川敷でクマ２頭がいるのを車の運転手が見つけ、通報しました。市では周辺を巡回パトロールしたほか、広報車で注意を呼びかけたり、周辺住民にチラシを配布して注意を呼びかけています。