横浜市の山下公園に面する海から上半身のみの遺体が浮いているのが見つかりました。【映像】横浜・山下公園に面する海に上半身のみの遺体11月1日午前10時ごろ、横浜市中区の山下公園を歩いていた男性から「死体のようなものが海に浮いている」と110番通報がありました。警察によりますと、海中から上半身のみの裸の遺体が発見されました。下半身は見当たらず、性別はわからないということです。警察は事件と事故の両面で、