タレント・薬丸裕英が１０月３１日にフジテレビで放送された「ザ・共通テン！」に出演。１９８０年に大ブームを起こした人気アイドルグループ「シブがき隊」時代の思い出を語った。当時、ＴＢＳ「日本レコード大賞」とＮＨＫ「紅白歌合戦」はともに大みそかに生放送されており、レコ大が午後６時半から９時まで、紅白が午後９時からだった。レコ大が行われる赤坂から、渋谷のＮＨＫまで生放送なのに移動できていたことから、ヘ