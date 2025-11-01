ワールドシリーズ第６戦が３１日（日本時間１１月１日）、トロントでドジャースがブルージェイズを３―１で下し、３勝３敗のタイに持ち込んだ。逆王手をかけ、１１月１日（日本時間２日）の第７戦に勝てば２連覇を果たす。３―１と２点リードの９回、佐々木が一打同点のピンチに陥る。８回から登板した佐々木は先頭に死球、次打者に二塁打を許し、無死二、三塁となり、マウンドをグラスノーに譲った。一死後、ヒメネスは左翼前