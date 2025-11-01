ウィンターシーズンが到来です。長野県軽井沢町のスキー場が1日、県内トップを切ってオープンしました。 華麗な滑走で今シーズンのオープンを迎えたのは、軽井沢プリンスホテルスキー場です。先月4日から8台の造雪機を使ってゲレンデを整備していて、現在は全長約400ｍの2つのコースで滑ることができます。秋晴れで木々が色付く中、県内外から訪れた人たちがスキーやス