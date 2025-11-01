須坂市動物園で1日、毎年恒例のあの温泉が登場しました。約40度のお湯に、気持ちよさそうに浸かるカピバラ。もともと南米に生息するカピバラは寒さが苦手なため、お湯で体を温めて毎年信州の厳しい冬を乗り越えます。初日は親子連れなどが訪れ、かわいらしい姿を写真に収めていました。 新潟から「かわいかった。思ったより大きくてびっくりした。」新潟から「たまたま来たんですけど、気持ちよさそうだなと思いました。」須坂