“熊害”が止まらない。10月28日には岩手県盛岡市の中心街にある岩手銀行本店の駐車場に現れ（後に捕獲）、秋田市の都市公園「千秋公園」近くにも出没。近隣の小学校が休校となった。東北地方だけでなく、京都の観光地・嵐山付近でも今年は何頭もの出没事例が報告されている。プロレス関連では、温泉旅館で働いていた元レフェリー、笹崎勝巳さんが10月16日、熊に襲われ命を落とすという悲劇があった。プロレス界においては、一種の