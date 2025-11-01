今年のドラフト会議は10月23日に開かれ、事前には全く予想されていなかった佐々木麟太郎（米スタンフォード大・一塁手）が1位指名で競合し、ソフトバンクが交渉権を獲得する“驚きの展開”となった。その一方で、ライバル球団である巨人と阪神がどんな選手を指名するのか、注目を集めていた。今年はどちらが成功と言えるのだろうか。【西尾典文／野球ライター】【写真】社会人ナンバーワン投手の声も…巨人がドラフト1位指名した