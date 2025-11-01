iBasso PB6 MACAW 「秋のヘッドフォン祭 2025」が11月1日に東京・丸の内のステーションコンファレンス東京で開催。ここでは、MUSIN、オリオラス、ナイコムのブースをレポートする。 MUSIN MUSINブースで注目の製品は、iBassoブランドのポータブルアンプ「PB6 MACAW」。真空管JAN6418をクアッド構成で搭載しているのが特徴。TUBE+ABのデュアル出力モードを搭載し、最大で2300mW@32Ω