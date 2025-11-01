山形新聞・山形放送のことしの8大事業の1つ、「最上川さくら回廊」の植樹式が1日、山形県寒河江市などで行われました。「最上川さくら回廊」は、最上川流域をサクラ並木でいっぱいにしようとことしで30回目を迎える事業で、これまでにおよそ5700本のサクラが植えられました。1日は、寒河江市の寒河江公園内にある「さくらの丘」で総合植樹式が行われ、市民などおよそ40人が参加しました。関係者による記念植樹の後、参加者たちは、