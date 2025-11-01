スケートボード日本選手権ストリート。東京都内で１日に行われた国内最高峰のこの大会に、一人だけ４０歳代の男が出場した。玉野辰磨（ムラサキスポーツ）、通称タツマックス。この日の会場で最も観客を沸かせたのは、予選最下位だった４１歳のこの男だ。（デジタル編集部古和康行）「タツマーックス！」「がんばれ、おじさん！」スケボー業界で「西東京を代表するＢ―ＢＯＹスケーター」と呼ばれる男は、予選１回目のラン