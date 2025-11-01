実験や工作を通して“科学の不思議”を学べる体験イベントが秋田市で開かれました。秋田大学が企画した「テクノフェスタ」。イベントは大学で研究や講義をサポートする技術系の専門職員が、医学や理工学などの分野に関心をもってもらおうと毎年開いています。職員が普段どんなことをしているのか知ってもらい、仕事の魅力を伝える機会にもなっています。毎年違う実験や工作が用意され、1日は電気の力を使ってチタンに色を付