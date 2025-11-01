ハーマンインターナショナルは、JBLブランドからオールインワン3.1chサウンドバー『JBL CINEMA SB580 ALL-IN-ONE』を2025年11月6日に発売する。最新の立体音響技術「Dolby Atmos（ドルビーアトモス）」を搭載し、独立型サブウーファーを不要とする内蔵構造によって、省スペースながらも本格的なシアターサウンドを実現するモデルとなっている。 （関連：【画像】『JBL C