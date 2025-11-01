[故障者情報]湘南ベルマーレは1日、FW小田裕太郎が左脛骨内果骨折と診断されたことを発表した。小田は10月26日のJ1第35節・アビスパ福岡戦で負傷。今季リーグ戦では、ここまで22試合に出場して1ゴールを記録していた。