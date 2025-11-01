3番人気メイショウハッケイ（牝＝本田、父ダイワメジャー）はスタート後に他馬と接触があり、後方から。直線は馬群の外から上がり3F33秒2の脚で3着に食い込んだ。武豊は「惜しかったですけどね。スタートで両サイドから挟まれたり…。その後はスムーズで直線も伸びてくれました。もう少し決め手があれば、というところですね」と振り返った。