気象台は、午後5時29分に、大雨警報（土砂災害）を由利本荘市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・由利本荘市に発表 1日17:29時点沿岸では、2日明け方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■由利本荘市□大雨警報【発表】・土砂災害2日明け方にかけて警戒