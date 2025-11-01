歌手和田アキ子（75）が1日、ニッポン放送「アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に出演。毎年話題になる東京・渋谷のハロウィーンについてコメントした。アシスタントのフリーアナウンサー垣花正が「昨日はハロウィーンで、雨でしたからあんまり渋谷にも人が行かなかった」と話すと和田が「去年の渋谷は『来ないでください』ってキツい言い方だったけど、昨日はそうでもなかったんじゃない？」と尋ねるように聞いた。垣