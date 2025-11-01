３２回目を迎えた静岡の秋の風物詩「大道芸ワールドカップｉｎ静岡」が１０月３１日から静岡市葵区の駿府城公園などで行われている。初日はあいにくの雨だったが、大会２日目の１１月１日は天候に恵まれ、県内外から多くのファンが集まった。「アスタリスクノヴァ」が高所でのスリリングなアクロバットパフォーマンスを見せれば、三雲いおりも風船を使ったマジックや話芸で観客の爆笑を誘った。イベントは３日まで行われる。