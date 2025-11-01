◆自動車レース▽スーパーＧＴ最終戦第１日（１１月１日、モビリティリゾートもてぎ＝１周４・８０１キロ）公式予選が行われ、ＧＴ３００クラスはＲ＆Ｄスポーツの６１号車「スバルＢＲＺ」Ｒ＆Ｄスポーツ（井口卓人、山内英輝組）が１分４５秒１９２でポールポジションを獲得した。＊＊＊波乱の展開となった予選において、「マッハ車検エアバスターＭＣ８６マッハ号」（塩津佑介、木村偉織組）が２位の好タイム（１分